Кой нацапа със ла*на разноцветната дъга

Какво по-хубаво заглавие с детски привкус може да илюстрира кой отново искаше да продължи шпионирането на нашата комуникация.
Вчера в ЕП имаше гласуване на предложението за продължаването на т.нар Чат Контрол 1.0, което работи в момента от няколко години. Майрсософт, Aple и други фирми масово го използват за да скнират личните ви нешифрирани съобщения – като чатове и електронна поща, за да разберат дали случайно не говорите за нещо престъпно.
За радост, предложението не беше прието и вече такова сканиране е противозаконно. Ето как гласуваха нашите депутати:
Против (червено)– Означава, че народният представител е против одължаването на тази мярка и като резултат защитава поверителността ви.
За (зелено) – Точно обратно и означава продължаване на сканирането на писмата и чатовете ви и като резултат – повече наблюдение.
Дяволът, разбира се е в детайлите. Дъга е, а не черно и бяло.
Предложението беше много сложно и включваше и поправки, които биха могли да се тълкуват и положително, но в крайна сметка трябваше да падне, за да може да минем напред в борбата за повече поверителност.