TedX София 2024 – видеа без проследяване

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Как да направим познатите неща странни и странните неща – познати | Николай Ангелов | TEDxSofia ED
https://farside.link/invidious/watch?v=pNOkmvXZOJ4
Да отключим креативността | Яна Аврамова | TEDxSofia ED
https://farside.link/invidious/watch?v=i6ao767GwiY
Образование и импровизация | Тони Карабашев | TEDxSofia ED
https://farside.link/invidious/watch?v=vV3ep3nTGUI
Ако преподавахме емоционална интелигентност… | Десислава Дамянова | TEDxSofia ED
https://farside.link/invidious/watch?v=sbCxp2SSyiI
Диета, хранене, ядене, режим | Дарин Стойков | TEDxSofia ED
https://farside.link/invidious/watch?v=Us2p8Btr8dk
Да поговорим за алкохол | Ралица Скорчева-Славова | TEDxSofia ED
https://farside.link/invidious/watch?v=M8XH-CcKD1c
Да поговорим за секс… и любов | Николета Попкостадинова | TEDxSofia ED
https://farside.link/invidious/watch?v=PQlDk-XZ6Yo
Искам да съм безработен | Радостин Радушев | TEDxSofia ED
https://farside.link/invidious/watch?v=gL1rSMm5XVk
Земята е плоска | Георги Караманев | TEDxSofia ED
https://farside.link/invidious/watch?v=sqyqisHexH4
42 ли е отговорът на живота? | Младен Запрянов | TEDxSofia ED
https://farside.link/invidious/watch?v=r262iLOcfZQ