TedX София 2024 – видеа без проследяване

Фен съм на TedX събитията и на други подобни, които ти дават полезна информация. Не съм фен обаче на платформите, в които се качва съдържанието след това. Повечето от тях слагат проследяващи бисквитки, реклами и друг тип задължаващо съдържание, което в последствие не работи за потребителя, а за някого другиго.

Ако и вие сте като мен, последвайте долните линкове и гледайте съдържанието без повечето от лошите качества. Видеото зарежда от оригиналната локация, но всички друго и премахнато.

Проятно гледане!

Как да направим познатите неща странни и странните неща – познати | Николай Ангелов | TEDxSofia ED

https://farside.link/invidious/watch?v=pNOkmvXZOJ4

Да отключим креативността | Яна Аврамова | TEDxSofia ED

https://farside.link/invidious/watch?v=i6ao767GwiY

Образование и импровизация | Тони Карабашев | TEDxSofia ED

https://farside.link/invidious/watch?v=vV3ep3nTGUI

Ако преподавахме емоционална интелигентност… | Десислава Дамянова | TEDxSofia ED

https://farside.link/invidious/watch?v=sbCxp2SSyiI

Диета, хранене, ядене, режим | Дарин Стойков | TEDxSofia ED

https://farside.link/invidious/watch?v=Us2p8Btr8dk



Да поговорим за алкохол | Ралица Скорчева-Славова | TEDxSofia ED

https://farside.link/invidious/watch?v=M8XH-CcKD1c

Да поговорим за секс… и любов | Николета Попкостадинова | TEDxSofia ED

https://farside.link/invidious/watch?v=PQlDk-XZ6Yo

Искам да съм безработен | Радостин Радушев | TEDxSofia ED

https://farside.link/invidious/watch?v=gL1rSMm5XVk

Земята е плоска | Георги Караманев | TEDxSofia ED

https://farside.link/invidious/watch?v=sqyqisHexH4

42 ли е отговорът на живота? | Младен Запрянов | TEDxSofia ED

https://farside.link/invidious/watch?v=r262iLOcfZQ