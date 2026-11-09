Мислите ми започват да се събуждат. Една се удари в черепа ми, сблъска се с друга и в резултат на това се появи трета. Скоро е появи и реализацията, че животът ми е сладолед, който някой ближе. Понякога има вкус на сладка ягода, понякога на солен карамел, понякога на кисел, кисел лимон, но винаги олигавен.

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Кой е тоя Бого?

Аз съм Шифропънк!

Чуждестранен агент - ползвам си парите от заплатата в чужбина да карам българите да не сме О́вци, което не се нрави на властта понякога.

Пират съм! Моят подпис седи под декларацията за учередяване на Pirate Parties International.

Организирах акция против Путин още през 2009 година.

Бях кандидат за изборите за Европейски парламент през 2009 - исках да защитавам ЦИФРОВИТЕ НИ ПРАВА .

FORBES писа за мен два пъти (не ме търсете в Google)...е не в листа с милионерите :)

Има ме и докладван във WIKILEAKS .

Организирал съм повече от 30 ИТ СЪБИТИЯ по света и у нас.

Организирал съм и ДЕСЕТИНА ПРОТЕСТА за защита на правата ни в Интернет.

Борих се СРЕЩУ ДСК за запазване на част от Стара Сердика.

Бях част от хората, КОИТО ВЪВЕДОХА НОЩЕН ГРАДСКИ ТРАНСПОРТ в София.

Спрях с помощта на други хора ПЪРВИТЕ ОПИТИ ЗА БЕЗКОНТРОЛНО ПОДСЛУШВАНЕ на Интернет и телефоните ни.

Според вестник "Утро" съм ИЗВЕСТЕН РУСЕНЕЦ :)

Според WIKIPEDIA пък се занимавам с технологии и съм учередил партия, което не е цялата истина :)

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