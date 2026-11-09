09.11.2026

Мисли

Мислите ми започват да се събуждат. Една се удари в черепа ми, сблъска се с друга и в резултат на това се появи трета. Скоро е появи и реализацията, че животът ми е сладолед, който някой ближе. Понякога има вкус на сладка ягода, понякога на солен карамел, понякога на кисел, кисел лимон, но винаги олигавен.

Оставете ми коментар

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.