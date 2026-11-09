3. Август, 2004

На тази дата започнах да блогвам. В началото на purplerain.org. след това на spisanie.cc/nb (Дневникът на един луд) и след това тук на bogomil.info.

В началото го правих защото исках да имам място, в което да споделям глупости, като например, какво съм закусвал или къде ще ходя ваканция.

След това, започнах да го използвам в по-професионална посока – за конференците WebTech, които организирах, за списанието, което издавах, за PHP – езика за програмиране, който ми вадеше хляба.

След това нещата експлодираха, блогването се превърна в нещо модерно – всеки го правеше, имаше класации за най-популярни блогъри, състезания за Гугъл оптимизации, желания за промяна на политическото статукво, активизъм, протести, революция.

После нещата замряха, лека по-лека. Появиха се други форми да се перчиш онлайн и хората, лека се преместиха там, изоставяйки гигабайти добро съдържание, използвани в последствие за обучение на ИИ.

Не съм се отказзал!